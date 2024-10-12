شاهد ملكة جمال لبنان ندى كوسا تنشر صورتها الرسمية لمسابقة ملكة جمال الكون وتوجّه رسالة مؤثرة لبلدها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2024 06:00 مساءً - نشرت ملكة جمال لبنان للعام 2024 ندى كوسا صورة لها عبر حسابها على إنستغرام من جلسة التصوير الرسمية التي خضعت لها للإعلان عن استعداداتها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون للعام 2024.

وأطلت ندى كوسا بفستان سهرة باللون الفضي ووضعت التاج الذي توجت به لدى انتخابها ملكة جمال لبنان للعام 2024. ووضعت كذلك الوشاح الذي حمل عبارة Miss Lebanon 2024 ورمز تاج الملكة. وبدت باهرة الجمال بمكياج أبرز ملامحها الجميلة وتركت شعرها منسدلاً على ظهرها.

ندى كوسا: سأمثل لبنان بفخر في مسابقة ملكة جمال الكون

وستشارك ندى كوسا في مسابقة ملكة جمال الكون 2024 وهي المسابقة الثالثة والسبعين لملكة جمال الكون، وستقام في Arena CDMX، في مدينة مكسيكو، المكسيك، في 16 نوفمبر المقبل 2024.

وأرفقت ملكة جمال لبنان للعام 2024 ندى كوسا الصورة برسالة مؤثرة اختارت أن تكون موجهة لبلدها لبنان ومن وحي الوجع الذي يمر به بسبب الحرب التي يشهدها. وذكرت ندى كوسا ملكة جمال لبنان للعام 2024 أنها بمقدار فخرها بتمثيل بلدها بمحفل جمالي عالمي، إلا أنها تشعر بغصّة وألم وأمل أن تنتهي كل أوجاع بلدها ويزدهر من جديد. وأعلنت أنها ستغادر للمشاركة بالمسابقة ولكن جزءًا منها يريد البقاء وعدم المغادرة ولكنها ملتزمة بواجبها للمشاركة بسبب مسؤوليتها كملكة جمال لبنان وعليها تمثيل بلدها بأحلى صورة. ووعدته أنها ستحمل صوته الجريح حالياً إلى مسرح المحفل الجمالي العالمي حيث تقام مسابقة ملكة جمال لبنان وتتحدث عنه هناك. وستخبر الجميع عن جمال بلدها وقوته وصموده.

وعلقت ملكة جمال لبنان ندى كوسا للعام 2024 على صورتها قائلة:" لبنان في حالة حرب. كل يوم، نشعر بالحزن ونحن نشاهد بلدنا يُدمر وأحباءنا يُنتزعون منا. قلبي يتألم، وجزء مني لا يريد المغادرة في هذه اللحظة. لكن لدي واجب. واجب تجاه الناس الذين آمنوا بي، تجاه لبنان. لا يمكن للمسرح الدولي أن يكتمل ولن يكتمل بدوننا".

وتابعت ندى كوسا منشورها قائلة:" سأمثل لبنان بفخر في مسابقة ملكة جمال الكون، وسأتأكد من أن تكون أصواتنا مسموعة - حتى همساتنا. سأخبر العالم بما نمر به، وسأذكرهم بجمال وتاريخ وروح شعبنا التي لا مثيل لها. ستتألق قدرتنا على الصمود والقوة والرؤية والشجاعة. هذا من أجل لبنان.

الصورة الرسمية لندى كوسا لمسابقة ملكة جمال الكون

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نبذة عن ندى كوسا عن ملكة جمال لبنان للعام 2024

وكانت فازت المشتركة ندى كوسا بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2024. وهي كانت تتنافس على اللقب ضمن 14 مشتركة معها. تبلغ ندى من العمر 26 عامًا، وهي من قرية رحبة وهي إحدى قرى قضاء عكار في محافظة لبنان الشّمالي، حاصلة على ماجيستير في علم النفس العيادي، وهو العلم الذي يعتمد على المعرفة السيكولوجيّة والتمارين المستخدمة في مساعدة ودعم الفرد الذي يعاني من الاضطرابات السلوكيّة والانفعاليّة.

وقد سلمتها التاج الملكة ياسمينا زيتون على وقع أغنية "للصبية الملكة". وقد حلت الوصيفة الأولى سارة لين بو جودة، والثانية غاييل باليان والثالثة ميليسا قزح والرابعة سيبيل بو شعيا .

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