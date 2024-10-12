شاهد توبا بويكستون بفيديو خاص تقصّ شعرها بنفسها وتقول: لقد حان الوقت لأقول وداعاً لبعض الذكريات القديمة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - فاجأت النجمة التركية توبا بويكستون متابعيها بنشر مقطع فيديو لها من العاصمة الفرنسية باريس، عبر حسابها على إنستغرام وهي تقصّ شعرها بنفسها على وقع أغنية Ho Fatto L'amore Con Me. وهي خطوة جريئة قامت بها النجمة المعروفة والمحبوبة والتي تعرف في العالم العربي بـ لميس في المسلسل التركي الشهير "سنوات الضياع".

توبا بويكستون مزينة شعر محترفة

بدت النجمة التركية توبا بويكستون في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على إنستغرام، واقفة أمام المرآة وهي تحمل مقصاً بيدها وتقصّ خصلات من شعرها. ثم تحمل فرشاة الشعر وتجمع بعضاً من خصلات شعرها وتقصّ أطرافها. ولوهلة أعطت توبا بويكستون الانطباع أنها محترفة بقصّ الشعر وكأنها معتادة دوماً على فعل ذلك، في وقت لم تخشَ أن تقوم بخطأ ما وتفسد قَصَّةَ شعرها.

وكانت توبا بويكستون واثقة مما تقوم به كما لو أنها مزينة شعر محترفة. وكانت تقصّ أطراف شعرها بشكل متساوٍ. ثم قصّت الغرّة بطريقة متدرّجة كمزين الشعر. وفي نهاية المقطع أدارت توبا بويكستون ظهرها للكاميرا لتبرز لمشاهدي الفيديو شكل قَصَّة شعرها الجديدة بعد الانتهاء من قصّه. وأرادت بواسطة هذا الفيديو أن تذكر لمتابعيها أنها من خلال قصّ شعرها تريد العبور لمرحلة جديدة من حياتها وإنهاء ذكريات قديمة تؤلمها. حتى أن تعابير وجهها كانت تميل إلى الحزن نوعاً ما أو التجهم وكأن أمراً ما يشغلها وتريد التخلص منه.

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توبا بويكستون: الشَعْرَ يراكم الذكريات



وعلقت توبا بويكستون على الفيديو قائلة:" لا أعرف إذا كنتم قد سمعتم من قبل بذلك، يقولون إن الشَعْرَ يراكم الذكريات. لقد حان الوقت لأقول وداعاً لبعض الذكريات القديمة بالنسبة لي. وإلى ذكريات جديدة". وكتبت توبا بويكستون"باريس. 10-10-2024".

ولم توضح توبا بويكستون إن كانت اتخذت هذه الخطوة على صعيد شخصي في حياتها أو عاطفي نتيجة ذكريات عاطفية قديمة تريد التخلص منها لتبدأ ذكريات جديدة أفضل، أو على صعيد عملي ومهني لتبدأ مرحلة مهنية جديدة، وذكريات جديدة أفضل في حياتها. وهناك اعتقاد يقول إن قصّ الشعر يساهم بتغيير النفسية والتخلص من أعباء نفسية متراكمة لأنه يمنح مظهراً جديداً ومرحلة جديدة لصاحبها.

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