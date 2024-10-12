بعد رحلة علاج طويلة ابنة عبد الله الرويشد تعلن عن عودته في هذا التاريخ!

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2024 06:00 مساءً - أعلنت ابنة الفنان الكويتي عبد الله الرويشد عن عودة والدها بعد رحلة علاج طويلة في ألمانيا، إلى وطنه الكويت، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبْر منصة التغريدات القصيرة "إكس". ابنة عبدالله الرويشد تعلن عن عودته إلى الكويت شاركت أسيل عبد الله الرويشد من خلال حسابها على منصة "إكس" متابعيها تغريدة، أعلنت من خلالها عن عودة والدها بعد رحلة علاجه في ألمانيا إلى أرض الوطن؛ حيث كتبت: "راجع لكم بشوق وفرح. بحفظ الله ورعايته، يعود إلى أرض الوطن يوم الخميس 17/10 والدنا عبد الله الرويشد من ألمانيا، بعد رحلة العلاج".



لتنهال عليها الرسائل ويتفاعل مع تغريدتها كلُّ محبيه وزملائه من الفنانين الكويتيين والخليجيين، ومنهم الفنانة نوال الكويتية التي علّقت بالقول: "عسى الله يحفظه ويرجع بالسلامة حبيبتي".

والفانة داليا مبارك التي علّقت قائلة: "ألف الحمد لله على سلامة الأستاذ الكبير عبد الله الرويشد، ويا رب تقرّ عينكم بوصوله سالماً معافى"، كما أعادت الفنانة الإماراتية أحلام مشاركة التدوينة عبْر حسابها الرسمي على منصة "إكس".



يمكنكِ متابعة: في يوم ميلاده: أغانٍ مميزة في مسيرة عبدالله الرويشد إصابة عبد الله الرويشد بوعكة صحية مؤخراً كان الفنان عبد الله الرويشد قد تعرّض لوعكة صحية، وتواصلت «الخليج 365» حينها مع مصادر مقرّبة، والتي أكّدت أن حالته الصحية مستقرة إن شاء الله، وأن كل ما حدث كان نتيجة إرهاق لتجهيزاته لحفل مهرجان فبراير الكويت، الذي كان يوم 16 من فبراير. وقالت إنه بخير، ووجوده في المستشفى إجراء احتياطي للاطمئنان على صحته بعد الإرهاق الذي تعرّض له.

كما غرّد حينها مدير أعمال الفنان عبد الله الرويشد، أحمد ملك، وطمأن محبي وجمهور الرويشد على صحته؛ قائلاً: "لا صحة لإصابة الفنان عبد الله الرويشد بجلطة دماغية، وإنما وعكة صحية طارئة، وأنا حالياً عنده بالمستشفى". وقد تفاعل محبوه معه، ودعَوا له بأن يتماثل للشفاء، وسادت حالة من القلق على صفحات مواقع التواصل.

وبعدها سافر الرويشد في رحلة علاجية إلى ألمانيا، وكان عددٌ من أصدقائه قد نشروا مجموعة من الصور، ومقطع فيديو برفقته، وجّه فيه التحية لجمهوره، خلال رحلته العلاجية منتصف العام الحالي.



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