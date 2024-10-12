وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن مشاورات لوقف الحرب

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، إن طهران أجرت مشاورات "بشأن كيفية وقف إطلاق النار وتوقف المجازر والقتل والتدمير".

وتحدث عراقجي في مقابلة مع الجزيرة عن قنوات دبلوماسية مفتوحة مع الولايات المتحدة -عبر دول أخرى- ضمن مشاورات لوقف الحرب.

وأكد أن الدول الكبرى في المنطقة بإمكانها أن تلعب دورا حيال التصعيد الحالي، وأضاف "دور السعودية كبير في المنطقة، وقطر دولة مؤثرة، ونجري مشاورات معهما لوقف الحرب".

وشدد على جهوزية بلاده لأي سيناريو وأنها لن تتخلى عن دعم المقاومة، مع انها لا نريد الحرب ولا التصعيد، مضيفاً "بإمكان الإسرائيليين اختبار إرادتنا".

وتابع عراقجي "سنرى كيف سيكون الهجوم وبناء عليه سنحدد طبيعة ردنا التي سندرسها بكل دقة، لأن إسرائيل تبحث عن حرب واسعة وجر دول إلى هذه الحرب".

واكد أن "إيران ليست الوحيدة التي لا تريد حربا واسعة بل إن الجميع يعرف كارثية هذه الحرب".

وأشار إلى أن "المقاومة قادرة على الرد على الكيان الإسرائيلي ونتنياهو لم يحقق هدف حربه في غزة بالقضاء على حماس وسيواجه الحالة ذاتها في لبنان".

وقال عراقجي "دعمنا لن يقتصر على الدعم السياسي والدبلوماسي وسنقدم أي شيء ضروري لهم مهما كان، ولقاءاتي في بيروت كانت جدية وجيدة ولم تتخللها أي توترات".

واضاف "سندعم قرارات الحكومة اللبنانية والمقاومة، وأجرينا مشاورات بشأن كيفية وقف إطلاق النار وتوقف المجازر والقتل والتدمير.

المصدر : وكالات