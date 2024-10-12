مبادرة جديدة من أشرف عبدالباقي لدعم المواهب الشابة: تعرّفي إلى التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2024 04:23 مساءً - قرر الفنان أشرف عبدالباقي دعم المواهب من جديد وتقديم أعمالهم المميزة، من خلال مشروع جديد يحمل اسم: "سوكسيه" يتم عرضه على مسرح نجيب الريحاني.

مبادرة أشرف عبدالباقي لدعم المواهب

تقوم فكرة المبادرة التي أطلقهاعلى أساس تشجيع المواهب الشابة في مختلف المجالات: من مزيكا وتمثيل وغناء، وتقديمهم بشكل احترافي على مسرح نجيب الريحاني.

وقد روّج أشرف عبدالباقي لهذه المبادرة من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير إنستغرام، ونشر فيديو كتب عليه تعليق: "تعالوا اعرضوا مواهبكم عندنا" ودعا أشرف عبد الباقي أصحاب المواهب الشابة للتواصل مع أفراد مباردة سوكسيه؛ لإتاحة الفرصة لهم، وعرض مشاريعهم الفنية على مسرح نجيب الريحاني.

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على مدار السنوات الماضية، أصبح أشرف عبدالباقي مهتماً بالعمل المسرحي بشكلٍ كبير، وتُعتبر تجربة "مسرح مصر" واحدة من التجارب المميزة، وكان مهتماً فيها بإظهار المواهب الشابة للنور. وعلى مدار العروض، لمع نجم عدد كبير منهم، مثل: حمدي الميرغني، علي ربيع، أوس أوس، ويزو، مصطفى خاطر، وغيرهم من النجوم.

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أشرف عبدالباقي في مهرجان العلمين

الجدير بالذكر، أنقد قدّم مؤخراً مسرحية "البنك سرقوه" ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وشاركه البطولة: كريم محمود عبدالعزيز، محمد أسامة، ميرنا جميل، وسلوى خطاب. وتتضمن المسرحية جرعة من الأحداث الكوميدية، حول هروب أحد المجرمين من السجن، ثم تخطيطه بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من أحد البنوك.

مسرحية "البنك سرقوه"، تم عرضها لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض، على خشبة مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد رياض سيتي عام 2022، وتحديداً من يوم 24 من نوفمبر وحتى يوم 30 من الشهر ذاته، وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً هناك طوال فترة عرضها.

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