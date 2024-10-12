إليسا تتراجع عن تعليق حفلاتها الغنائية وتتألق في أرينا دبي بحفل كامل العدد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 12 أكتوبر 2024 04:23 مساءً - تصدر اسم الفنانة اللبنانية إليسا ترند مؤشرات البحث، وذلك بعدما تراجعت عن قرار تعليق نشاطها الفني الذي اتخذته مؤخراً بسبب الوضع الراهن في بلادها، وأحيت حفل غنائي مميز في دبي أُقيم على ملعب كوكاكولا أرينا.

عودة إليسا بحفل كامل العدد

تميز حفل إالذي جمعها بالفنان تامر عاشور بأنه كامل العدد، وحرص عدد كبير من جمهورها ومحبيها على التفاعل مع أغانيها المميزة التي قدمتها خلال الحفل سواء الجديدة أو التي اشتهرت بها مع بداية مشوارها الفني، ذلك إلى جانب أغنية "احكيلي عن بلدي" للسيدة فيروز.

خلال الحفل تحدثت إليسا مع جمهورها وكشفت عن كواليس تراجعها عن تعليق نشاطها الغنائي، وقالت: "قررت إرجع كفي شغلي، وفرجي صورة بلدي الحلوة، وخبّر الناس إنو بلدي رح يرجع أحلى من ما كان، وهيدي مرحلة مؤقتة عم نقطع فيها".

وقد تداول محبي إليسا مقاطع من حفلها عبر منصات السوشيال ميديا، وابدى الكثير منهم سعادتهم بعودتها من جديد، وأيد الكثير منهم موقفها من العودة للعمل.

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"أنا سكّتين" أحدث ألبومات إليسا

طرحت الفنانةأحدث ألبوماتها في شهر مايو الماضي والذي يحمل اسم "أنا سكّتين"، ونجح الألبوم وقتها بعد ساعات من طرحه في أن يتصدر ترند منصات التواصل الاجتماعي، لتستقبلرسائل عديدة من قبل عدد من الفنانين والملحنين، وأيضاً محبوها في الوطن العربي هنأوها من خلالها على أغاني الألبوم، والذي ضم 12 أغنية تعاونت فيها إليسا مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وتأتي أغاني الألبوم كالتالي: "بتمايل على beat، أنا سكتين، فرحانة معك، كلو وهم، العقد، النظرة الأولى، شو كان بيمنعك، من أول السطر، نظرات، حظي ضحكلي، حلالي، خوليو وفيروز.

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