القاهره - الخليج 365
مهنياً: الكارت الرابح في يدك فتكون زعيم الابراج بدون منازع حظك بيفلق الصخر محظوظ جدا واخيرا تعود اليك الحياة انت من تقرر ما تريد وتتصرف كما تشاء واخيرا سوف ترتاح من المعاكسات الفلكية مع توافد الكواكب الى العذراء ولا تنسى وجود المشتري في الجوزاء كوكب الحظ الاكبر الذي يدعمك ويؤمن لك النجاح مهما تقلبت الظروف طوالع جيدة ونشيطة تساعدك وتدعوك الى الاستثمار وتجربة الحظ واكتشاف آفاق مهنية جديدة
عاطفياً: يشهد هذا الاسبوع حركة كبيرة ومفاجآت سعيدة على الصعيد الشخصي العاطفي والعائلي ويبشر كوكب الحب من العذراء بحلول ومصالحات فتحلو لك المشاركة في بعض النشاطات الاجتماعية الى جانب الشريك والاولاد والاهل ، اما العازب فهو على موعد مع فترة زمنية ناشطة اجتماعيا وفرص للتعارف وللتقارب قد تطور صداقة قديمة الى علاقة حب، وربما تعرف لقاء مميزًا من دون سابق تدبير انه اسبوع ناشط ومنشط للروابط والعواطف
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 12 تشرين الأول إلى الجمعة 18 تشرين الأول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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