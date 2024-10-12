القاهره - الخليج 365
مهنياً: كيف رح يكون الشهر التاسع شهر ايلول سبتمبر هذه السنة غير السنة الماضية ستكون مدعوم جدا من الزهرة في برجك كوكب الحظ الاصغر التي تشكل مثلث فلكي مع المشتري كوكب الحظ الاكبر من الجوزاء يعني يا نيال الارض من تحتك كواكب الحظ تحلي الاجواء وتحمل افراح وبشائر خير باختصار شهر مهم هو بداية تحضير لوصول الشمس الى برجك بداية الشهر تكون بطيئة كأنك عم بتغربل كل الامور المنتهية صلاحياتها
عاطفياً: ان وجود الزهرة في برجك ليس بالامر السهل خاصة انه يتناغم مع المشتري في الجوزاء ما يجعل العشق عنوانا كبيرا وتكون النجم في عيون الكثيرين بحيث تخيم الرومانسية التي تحبها على علاقاتك ويحيطك كوكب الزهرة من برجك بالحب والانسجام للعازب , تشتد الرغبات لكي تعيش قصة حب كبيرة فتشعر ان الساعة أتت لكي تقدم على نقاشات جدية لحسم العلاقة كخطوبة او زواج الف مبروك
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 12 تشرين الأول إلى الجمعة 18 تشرين الأول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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