توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 12 تشرين الأول إلى الجمعة 18 تشرين الأول 2024

مهنيا: تسعدك الاجواء وتساعدك على حل الكثير من الامور ما يجعلك من ملوك الابراج على الاطلاق مبروك سلفا صديقي حيث تنتقل الكواكب تباعا الى برج العذراء الترابي الصديق الزهرة وعطارد لتنضم اليهم الشمس يوم الجمعة ما يشير الى بداية مشوار جديد والى انطلاقة نحو افاق واعدة لذلك توقع يا صديقي مولود الجدي تغييرات مناسبة جدا ومفاجىت

تتطور فيها اعمالك نحو الافضل تجني ارباحا وتحصل على عائدات وتناقش مشروعا جديدا مثل ما وعدتك من بداية العام انك ملك من ملوك الابرج والاوفر حظا على مختلف المستويات

عاطفياً: تعيش أسبوع جيد تحت تاثير الزهرة من برج العذراء الترابي الصديق الذي يسمح بتعزيز علاقة مستقرّة وستملك الجرأة لاتّخاذ خطوات جريئة للعازب ستناقش مسألة زواج او تباشر بالتحضير له فهذه الفترة ستكون ملهمة تدفعك لتحليل وضعك بهدوء وبالتالي فقد تتّخذ بعض الخطوات الجريئة لتحسين وضعك الشخصي