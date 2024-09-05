استقرار أسعار النفط قرب أقل مستوياتها منذ 14 شهرًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات الخميس، بالقرب من أقل مستوياتها منذ يونيو 2023.

وجرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بأقل من 73 دولارًا للبرميل بعد تراجعه بنحو 8 % منذ بداية الأسبوع الحالي، كما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي مقابل 69 دولارًا للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 3ر0% إلى 94ر72 دولارًا للبرميل نوفمبر المقبل، وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3ر0 % إلى 44ر69 دولارًا للبرميل تسليم أكتوبر.

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