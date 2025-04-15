مايان السيد تشاك جمهورها هذه اللحظات المميزة من كواليس "نجوم الساحل"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية مايان السيد مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، أظهرت من خلالها الاوقات الرائعة التي كانت تقضيها مع فريق عمل أخر أفلامها الذي يحمل إسم "نجوم الساحل" في كواليس تصوير العمل، و علق محمسةً الجمهور بالقول: " BTS نجوم الساحل، دلوقتي في السينمات بالدول العربية".



الفيلم من بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، تميمة حافظ، ومغني الراب فليكس في أول تجربة تمثيلية له، مع ظهور العديد من ضيوف الشرف.

الفيلم من إخراج رؤوف السيد وتأليف محمد جلال، بمشاركة كريم يوسف في الكتابة.

