هل تذكرون بطل مسلسل "سيلا" ؟ هذا ما حلّ به

ميرنا وليد - بيروت - كثر من شاهدوا سابقا المسلسل التركي الشهير "سيلا" الذي حقق حينها نسب مشاهدة عالية، اذ كنا أمام قصّة مشوّقة تألّفت من موسمين، ولغاية الآن نرغب بمشاهدته نظرا لحبكته واداء ممثليه.



قدّم حينها شخصية "جودت اغا" الممثل التركي محمد عاكف ألاكورت الذي قرر اعتزال التمثيل في عز نجاحاته ونجوميته، ليذهب بعدها الى البرازيل ويؤسس مشروعه الخاص، ومن حينها غابت صوره عن الجمهور، واذا أردنا الدخول الى صفحته الرسمية نلاحظ أنه جعلها صفحة خاصة غير متاحة للجمهور.

على صعيد آخر نذكر ان الممثلة التركية جانسو ديري هي من قدّمت شخصية "سيلا".