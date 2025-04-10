"بلاك ميرور 7".. عودة مثيرة لعالم التكنولوجيا المظلم ونجوم جدد هذا الموسم

ميرنا وليد - بيروت - بعد غياب عامين، يعود مسلسل "بلاك ميرور" بموسمه السابع في 2025، من تأليف المؤلف العالمي تشارلي بروكر، و يضم 6 حلقات، بينها استكمال لحلقة "USS Callister" الشهيرة.



بروكر أكد خلال مهرجان "سيري مانيا" أن الموسم الجديد يمزج بين الغرابة و العاطفة، مستمرًا في طرح تساؤلات حول علاقتنا بالتكنولوجيا.

ينضم للموسم نجوم مثل أوكوافينا، إيما كورين، بول جياماتي و بيتر كابالدي، انطلق المسلسل عام 2011، و حصد 9 جوائز إيمي، و يُعد من أبرز الأعمال التي استكشفت الجانب المظلم للتطور الرقمي.