- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - بعد غياب عامين، يعود مسلسل "بلاك ميرور" بموسمه السابع في 2025، من تأليف المؤلف العالمي تشارلي بروكر، و يضم 6 حلقات، بينها استكمال لحلقة "USS Callister" الشهيرة.
بروكر أكد خلال مهرجان "سيري مانيا" أن الموسم الجديد يمزج بين الغرابة و العاطفة، مستمرًا في طرح تساؤلات حول علاقتنا بالتكنولوجيا.
ينضم للموسم نجوم مثل أوكوافينا، إيما كورين، بول جياماتي و بيتر كابالدي، انطلق المسلسل عام 2011، و حصد 9 جوائز إيمي، و يُعد من أبرز الأعمال التي استكشفت الجانب المظلم للتطور الرقمي.
كانت هذه تفاصيل خبر "بلاك ميرور 7".. عودة مثيرة لعالم التكنولوجيا المظلم ونجوم جدد هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.