زوجة حمادة هلال تكشف أسراراً عن حياته الشخصية: يُرقي البيت بالبخور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقاء خاص مع الإعلامية سهير جودة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، فتحت أسما سميح، زوجة الفنان حمادة هلال، قلبها وتحدثت عن جوانب خفية من حياته الشخصية، مؤكدةً أنه يتعامل مع أسرته بنفس طريقة الشخصية التي يجسّدها في مسلسل “المداح”، أي “صابر المداح”.

وأشارت إلى أن أداء حمادة في الجزء الخامس من المسلسل شهد تطوراً ملحوظاً، خصوصاً أنه جسّد ثلاث شخصيات مختلفة في هذا الجزء، وهو ما تطلب منه جهداً تمثيلياً مضاعفاً. وأضافت أنها ترى “المداح” بمثابة “ألف ليلة وليلة”، وتتمنى استمرار أجزاء العمل في السنوات المقبلة.

وأكدت أسما أن حمادة هادئ ومتديّن بطبيعته، ولا يختلف كثيراً عن شخصية “صابر المداح”، كما أنه يستخدم الرُقية الشرعية والبخور في المنزل سعياً لجلب طاقة إيجابية، وهو أمر اعتادت عليه الأسرة.

وعن حياتهما الخاصة، كشفت أن زوجها لا يُجيد التعبير عن مشاعره بالكلام، لكنها تفهمت ذلك بمرور الوقت، معتبرةً أن تصرفاته ومواقفه أهم من الكلمات. وأكدت أن أغنيتها المفضلة من أعماله هي “بنت الأصول”، التي أهداها لها، موضحةً أن قصة زواجهما بدأت بحب كبير وقالت: “حمادة إنسان داعم جداً لي، ومن حظي إني أنا تزوجته”.

كما تحدثت عن العلاقة المميزة التي كانت تربطه بوالدته الراحلة، مشيرةً إلى أنها كانت سيدة طيبة للغاية، وكانت ترى في ابنها مصدر سعادة. وأوضحت أن العائلة لم تُخبرها بحقيقة مرضها خلال السنوات الثلاث الأخيرة من حياتها، وبدلاً من ذلك، كانوا يقولون إن الأدوية هي مجرد فيتامينات. وأضافت أن حمادة جسّد مشاعر تلك المرحلة في مسلسل “قانون عمر”، الذي حمل الكثير من مشاعره الشخصية.

وفي ختام حديثها، عبّرت أسما عن أمنيتها أن يُجمع “أفيش” سينمائي واحد بين زوجها حمادة هلال والنجمين كريم عبدالعزيز ومنى زكي، مؤكدة أن زوجها معتدل في كل شيء، ويعشق الأكلات التي تُحضّرها له مثل العكاوي والمحاشي.