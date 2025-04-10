حلا شيحة تثير الجدل مجدداً.. هل تفكّر في العودة إلى الحجاب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة حلا شيحة حالة من الجدل بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت عبر خاصية القصص المصوّرة في حسابها الرسمي على “إنستغرام” عدداً من المقاطع المصوّرة لابنتها خديجة من زوجها الكندي يوسف هاريسون، حيث ظهرت الطفلة وهي ترتدي الحجاب وتوجّه نصائح للفتيات حول أهمية المواظبة على الصلاة وارتداء الحجاب، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع التعليقات السلبية.

وعلّقت حلا على مقاطع الفيديو بالقول: “حبيبتي خدّوجة ربّنا يحفظك”، ما اعتبره البعض مؤشراً على احتمال عودتها إلى الحجاب مجدداً، خصوصاً بعد ظهورها خلال الفترة الأخيرة بصور ترتدي فيها الحجاب أيضاً، عقب غياب ملحوظ عن مواقع التواصل.

عودة حلا شيحة للظهور مرتدية الحجاب دفعت الجمهور إلى التساؤل عن حقيقة قرارها، خاصةً في ظل تراجعها سابقاً عن اعتزال الفن وعودتها إلى الساحة الفنية، بعد أن كانت قد أعلنت التزامها بالحجاب لفترة طويلة.

وردّت حلا على تساؤلات متابعيها بخصوص ارتدائها الحجاب من جديد قائلةً:

“والله متشكرة جداً لكلامكم، وأصلي جداً وفاهمة جداً، وطبعاً بحب الحجاب جداً لأني بحب القرآن جداً وفهمته وفاهمة معانيه… لما كان عندي 23 سنة شفت رؤيا عن يوم القيامة، وبعدها شفت نفسي بقرأ سورة ياسين، وصحيت وقرأت القرآن لأول مرة، وكل حاجة فيه كانت واضحة وضوح الشمس”.

تصريحات حلا شيحة الجديدة أعادت فتح باب الجدل حول قراراتها السابقة بالتنقل بين الفن والاعتزال، وسط متابعة كبيرة من جمهورها الذي يتفاعل باستمرار مع تغيّراتها الشخصية.