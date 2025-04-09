5 ملاحظات على مسلسل برستيج لـ مصطفى غريب ومحمد عبد الرحمن قبل عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 أبريل 2025 01:19 مساءً - تنطلق أولى حلقات مسلسل "برستيج" بطولة مصطفى غريب ومحمد عبد الرحمن، اعتبارًا من يوم 24 أبريل الجاري، عبر إحدى المنصات الرقمية، حيث ينتمي إلى أعمال الجريمة والتشويق.

قصة وأبطال "برستيج"

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5 ملاحظات أولية

بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة الإنتاج وكذلك السيناريست إنجي أبو السعود، في مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة الفنان أحمد فهمي، قرر الثنائي تكرار تلك التجربة مُجددًا، وتقديم مسلسل عن الجريمة والتشويق، من خلال "برستيج".

يبتعد مصطفى غريب قليلًا عن القالب الكوميديا، والذي طالما اشتهر به في الأعوام الأخيرة، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فيه، حيث يطل على جمهوره في هذا المسلسل بشكلٍ مختلف تمامًا، تُثار حوله موجة من الغموض والإثارة.

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يُعد هذا المسلسل هو التجربة التمثيلية الثانية لمُغني الراب زياد ظاظا، بعد تجربته التمثيلية الأولى من خلال فيلم قصير بعنوان "60 جنيه"، والذي كان أيضًا من إخراج عمرو سلامة، كما سبق وشارك الفيلم في مهرجان الجونة السينمائي.

يشهد المسلسل عودة الفنان بسام رجب إلى الساحة التمثيلية بعد غياب دام نحو عامين، منذ مسلسل "الصندوق" للفنان أحمد داش، حيث يأتي ذلك في ظل قلة أعماله في السنوات الأخيرة، حيث إنه شارك في 4 أعمال فقط خلال 5 أعوام.

يُسجل المسلسل التجربة التمثيلية الأولى لصانع المحتوى محمد عبد العاطي، بعد الظهور اللافت له على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة.

مصطفى غريب "محامي" في "برستيج"

ظهور مختلف للطفل عمر شريف

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تدور أحداث المسلسل المكون من 8 حلقات فقط، في إطار درامي مثير يجمع بين الجريمة والتشويق، حيث تدور القصة حول أجواء غامضة ومتوترة داخل مقهى قديم في قلب القاهرة، حيث يجد مجموعة من الأشخاص أنفسهم محاصرين نتيجة لعاصفة مفاجئة.ويُشارك في بطولته بجانب مصطفى غريب ومحمد عبد الرحمن، كلّ من: راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، إلى جانب مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى عبد العاطي، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والعمل تأليف إنجي أبو السعود، وإخراج عمرو سلامة.قد ترغبين في معرفة مصطفى غريب مطلوب للعدالة.. لافتات في شوارع القاهرة تثير التساؤلاتيُذكر أنّيظهر خلال أحداثفي شخصية محامي يُدعى "إبراهيم الزيتي" والذي يلجأ إليه البعض داخل المقهى لتبرأتهم من جريمة القتل، فيما يُجسد دور "ويتر" يُدعى "أكرم" حيث يتسم بالكرم وخفة الظل.أما الطفل عمر شريف، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في مسلسل "تحت الوصاية" مع الفنانة منى زكي، سيخوض تجربة فنية جديدة في ""، حيث يظهر بدور شاب مبتور اليد، ويعمل كـ"متسول" في الشارع.

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