تاريخ ميلاد محمود الجندي المنتشر ليس حقيقي.. وهذا ما تم كشفه

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية مريم الجندي على الخطأ الشائع حول تاريخ ميلاد والدها الممثل المصري محمود الجندي المنتشر.

وبحسب المعلومات المنتشرة على محركات البحث، فالممثل الراحل مواليد 24 فبراير/ شباط، لكن في الحقيقة هو مواليد 8 أبريل/ نيسان.

ونشرت مريم الجندي عبر خاصية القصص القصيرة صورة لها مع والدها، وكتبت: "في ذكرى ميلاده، اسألكم الدعاء لأبي بالرحمة والمغفرة، اللهم أجعل قبره نورا وسرورا، رحمك الله بقدر ما اشتقت إليك، عيد ميلادك في قلبي دايما".

وقد توفي محمود الجندي في الـ 11 من شهر نيسان عام 2019 عن عمر يناهز 74 عاماً.

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