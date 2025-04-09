فخامة وأناقة ساعات يد ياسمين صبري في كل إطلالة تعكس ذوقها الرفيع

ميرنا وليد - بيروت - تحرص الممثلة المصرية ياسمين صبري، على ارتداء ساعات يد فاخرة، والتي تضفي أناقة وفخامة على إطلالاتها.

وتختار ياسمين معظم ساعاتها من ماركات عالمية وتصاميم مميزة.

ساعة شوبارد:

اختارت ياسمين في إحدى إطلالاتها، ساعة من دار شوبارد "Chopard" مصنوعة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا، ومرصعة بـ22 قطعة ألماس، بينما مينا الساعة جاءت مصنوعة من عرق اللؤلؤ، مما جعلها محط أنظار المتابعين، ويبلغ سعرها 82,300 دولار.

وفي إطلالتها في في حفل توزيع جوائز Joy Awards، وضعت ياسمين ساعة في يدها من Chopard، يصل سعرها إلى 48 ألف دولار أميركي. الساعة بمقاس ٣٦مم، أوتوماتيكية الحركة وهي من طراز L’HEURE DU DIAMANT OVAL MEDIUM. أما دائر الساعة، فصنع من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراط مع إطار مرصع بـ٣٦ قطعة ماسية. ومن ناحية مينا الساعة، فهي مصنوعة من عرق اللؤلؤ وعلامات الساعة من الماس.

ساعة باتيك فيليب نوتيلس:

اختارت ياسمين في إحدى إطلالاتها، ساعة من "باتيك فيليب (Patek Philippe)" من مجموعة Aquanaut الأنيقة جاءت مصنوعة من الذهب الوردي وميناء يتميز برسم Aquanaut. أما السوار فجاء مصنوع من مادة مركبة شديدة المقاومة من اللون الأبيض غير اللامع. كما يضيء إطار الساعة بـ 48 ماسة وأرقام ذهبية مركبة، مع تاج لولبي والكريستال الياقوتي. وييبلغ سعر الساعة الـ65 ألف دولار.

وفي إطلالتها بإحدى الحفلات، ظهرت ياسمين صبري بساعة فخمة والأسوار من الذهب الوردي عيار 18 ماركة باتيك فيليب "نوتيلس"، جاء جسد الساعة مصنوع من الذهب الوردي عيار 18 مع إطار مرصع بـ٥٦ قطعة الماس. ويبلغ سعر الساعة 118 ألف دولار.

ساعة Franck Muller:

ارتدت ياسمين خلال ظهورها مع زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ساعة من "فرانك مولر (Franck Muller)" من مجموعة "Crazy Hours"، يصل سعرها إلى 76,800 دولار أمريكي.

كما اعتمدت ياسمين صبري في إطلالة أخرى ساعة فخمة من مجموعة Cintrée Curvex من Franck Muller. جاءت الساعة مصممة من الألماس وسوار جلد أخضر داكن، ويصل سعرها إلى أكثر من 99 ألف دولار.

ساعة كارتييه:

تُعتبر ياسمين الوجه الإعلاني لدار "كارتييه (Cartier)" في الشرق الأوسط، وتظهر غالبا بساعات من هذه الماركة، مثل ساعة من الذهب عيار 18 قيراطًا، مرصعة بـ40 حبة ألماس، بسعر يقارب 54,000 دولار أمريكي.

وفي إطلالة أخرى اختارت ياسمين ساعة كارتييه Cartier من مجموعة بانثر Panther عيار 18، يصل سعرها 25,572 دولار.

كما ارتدت ياسمين ساعة "Pasha de Cartier" المصنوعة من الذهب الأصفر الكلاسيكي ومرصعة بأحجار من الياقوت الأزرق،مع سوار من جلد التمساح الأحمر والألماس، ويبلغ سعرها أكثر من 19 ألف دولار.

ساعة Audemars Piguet

في إحدى إطلالتها اختارت ياسمين صبري ساعة ذهبية من Audemars Piguet، مصنوعة من الذهب الوردي ومزينة بأحجار الألماس حول الميناء، وكريستال سافير مقاوم للتوهج. وتبلغ قيمتها أكثر من 60 ألف دولار.

وفي إطلالة أخرى، ارتدت ياسمين ساعة أوديمار بيغيه ذات الحزام المطاطي باللون البنفسيجي، سعرها يبلغ 29,300 دولار.