محمد رمضان يُشعل الجدل مجددًا بتعليقه على خلافه مع ياسمين صبري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان محمد رمضان من جديد الجدل حول خلافاته مع الفنانة ياسمين صبري، وذلك بعد تعليقه الساخر على أخبار تراجعها عن مقاضاته إثر الخلاف الذي نشب بينهما في حفل سحور في شهر رمضان الماضي.

ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك” صورة لخبر تراجع ياسمين عن مقاضاته، وعلّق عليها بالقول: “ناصر الدسوقي براءة”، مرفقاً التعليق بمقطع صوتي من مشهد براءة “ناصر الدسوقي” في مسلسل “الأسطورة”.

وكان محمد رمضان قد وجّه رسالة لياسمين صبري بعد تداول أخبار الخلاف بينهما، حيث كتب عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”: “كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، ورسالتي الى الزميلة الجميلة ورفيقة النجاح ياسمين صبري: لا عتاب بين الأحباب، وكل سنة وانتي طيبة وناجحة في حياتك وعملك”.

وبدأت الأزمة بعد تداول فيديو تظهر فيه ياسمين صبري وهي تهنّئ محمد رمضان وتقول: “مبروك يا ابني”، ليردّ عليها رمضان قائلًا: “يا بنتي… انتي مجنونة ولا إيه؟!”، وهو ما أغضب ياسمين ودفعها للردّ: “إيه ده؟” قبل أن تغادر المكان.