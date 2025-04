مادونا وإلتون جون يتصالحان بعد خلاف استمرّ عقودًا… تقرير يسلّط الضّوء.

“دفنّا الأحقاد”، بهذا التّصريح اللافت أنهت الفنّانة مادونا علاقتها المتوتّرة مع عازف البيانو والمغنّي إلتون جون، إذ ألمحت إلى أنّها ستتعاون معه في الفترة القادمة، وذلك بعد أن التقت به في كواليس برنامج Saturday Night Live (SNL).

وتعود العلاقة المتوتّرة إلى عام 2002، عندما نقلت شبكة “سي بي إس نيوز” عن جون وصفه لأغنية Die Another Day بأنّها “أسوأ أغنية لجيمس بوند على الإطلاق”.

وقد تبادل الثّنائيّ عددًا من التّصريحات منذ ذلك الحين، ولكن في منشور على موقع إنستغرام يوم الإثنين، قالت مادونا، واسمها الكامل مادونا سيكوني: “لقد دفنّا الأحقاد” أخيرًا.

وقالت المغنّية إنّ ظهور جون الأخير في برنامج SNL ذكّرها عندما تسلّلت إلى الخارج أثناء وجودها في المدرسة الثّانوية لمشاهدته يؤدّي في ديترويت الذي وصفته بأنّه أداء “لا يُنسى” غيّر مسار حياتها.

وتابعت عبر إنستغرام: “لقد شعرت دائمًا بأنّني غريبة أثناء نشأتي، ومشاهدته على المسرح ساعدتني على فهم أنّه من الجيّد أن أكون مختلفة، وأن أبرز، وأن أسلك الطّريق الأقلّ سفرًا. في الواقع، كان ذلك ضروريًّا”.

وتابعت: “على مرّ العقود، كان من المؤلم معرفة أنّ شخصًا كنت معجبةً به كثيرًا يُشارك كراهيّته لي علنًا كفنّان. لم أفهم ذلك. قيل لي إنّ إلتون جون كان الضّيف الموسيقيّ في برنامج “ساترداي نايت لايف”، فقرّرت الذّهاب.”

وقالت مادونا إنّها واجهت جون خلف كواليس البرنامج، إذ طلب منها أن تسامحه. وقالت إن الثّنائي تعانق وأخبرها عازف البيانو أنّه كتب لها أغنية ويريد التّعاون معها.

قام جون وكارليل بأداء أغنية Little Richard’s Bible في برنامج SNL من ألبومهما التّعاوني Who Believes In Angels؟، الذي من المقرّر أن يصبح الألبوم العاشر للفنّان البريطانيّ الذي يحتلّ المركز الأوّل في المملكة المتّحدة.

ردًّا على مادونا، شكرها جون على مجيئها لرؤيته في SNL وعلى مسامحته بعد تصريحاته ضدّها.

وكتب على موقع إنستغرام أنّه لم يكن فخورًا بما قاله، وأشاد بدفاعها عن مرض نقص المناعة البشريّة/الإيدز في الثّمانينات و”عملها الرّائد” الّذي مهّد الطّريق لجيل كامل من الفنّانات.

وقال: “أنا ممتنٌّ لتمكّننا من المضيّ قُدُمًا. أشعر بحزنٍ متزايدٍ إزاء كلّ هذا الانقسام في عالمنا حاليًّا”.

وقال جون إنّه ومادونا تمّ قبولهما واحتضانهما بكلّ إخلاص من قبل المجتمعات التي تتعرّض للتّهديد في جميع أنحاء العالم، وأنّه يأمل في تحقيق “أشياء عظيمة” معًا لأولئك الّذين يحتاجون إلى الدّعم.