خبر تقدم سلاف فواخرجي بلجوء إنساني في فرنسا يحدث ضجة

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ميرنا وليد - بيروت - تصدر إسم الممثلة السورية سلاف فواخرجي الترند على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن إنتشرت أخبار تفيد بتقديمها طلب لجوء إنساني إلى فرنسا، وذلك بعد أن تقدمت برفع دعوة قضائية على الحكومة السورية لدى المدعي العام الفرنسي في باريس، وأنها تعرضت للتهديد بالقتل.
هذا الخبر بالرغم من إنتشارها بشكل كبير، إلا أنه لم يتم نفيه أو تأكيده من أي مصدر رسمي.
وأعاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورتان للممثلين السوريين سلاف فواخرجي ووائل رمضان من حفل زفافهما.
وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور معبرين عن إعجابهم الدائم بالممثلين في السابق والآن.
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