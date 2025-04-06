شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلامة يروى كيف أقنع النجم حسن حسنى بالمشاركة في رحيم بمكالمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المخرج محمد سلامة ضيف الحلقة السادسة من بودكاست "الشغلانة"، الذى يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض على تلفزيون الخليج 365، ويناقش من خلاله كواليس عمليات التصوير وصناعة السينما والدراما وكل ما وراء الكاميرات.

وتحدث محمد سلامة، عن أقرب الأعمال إلى قلبه مسلسل رحيم وكيف أقنع النجم الراحل حسنى حسمى بالمشاركة في المسلسل.

وقال محمد سلامة: "رحيم أول مسلسل قدمته والأقرب إلى قلبى لأن عملت فيه كل حاجة حبيت أنى أعملها عملت الأكشن وعملت مشاهد ضخمة جدًا، وكان في كمية مشاعر في مشهد النجم الراحل حسن حسنى، هو كان بقاله كتير لا يريد الظهور، وفاكر المكالمة معه كانت الساعة 9 صباحًا، لقيته مكلمنى وقال ليا قرأت الورق وعاوز أعمل حاجة حلوة زى اللى كنت بعمله زمان، وسألنى اتفرجت على أعمالى مع عاطف الطيب وقعد يختبرنى في أعماله ووافق وكان بيدافع عنى طول الوقت في التصوير، أول عمل من إخراجى عندى حماس رهيب".

المخرج محمد سلامة هو مخرج مصري من مواليد 1986 وله الكثير من الأعمال الدرامية التى لاقت اهتمام الجماهير ومن أهمها مسلسل الاب الروحي (الوحدة الثانية) ومسلسل رحيم للنجم ياسر جلال ومسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث ومسلسل لما كنا صغيرين ومسلسل ملحمة موسي للنجم محمد رمضان ومسلسل ستات بيت المعادي ومسلسل راجعين يا هوي للمخرج خالد النبوي ومسلسل الكتيبة 101 ومسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي، وكانت آخر أعماله مسلسل وحوش الذي عرض في الكويت.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين.

