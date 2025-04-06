إبنة جينيفر لوبيز تختار إطلالة ذكورية والجمهور يعلق (صور)

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ميرنا وليد - بيروت - لم تكن إبنة النجمة العالمية جينيفر لوبيز، إيمي مونيز، دائمًا محط الأنظار، لكن الشابة البالغة من العمر 17 عامًا تثبت أنها مختلفة عن والدتها من ناحية الموضة.
في التفاصيل، رافقت مونيز والدتها، لحضور أول ظهور لجورج كلوني على مسرح برودواي في عرض "ليلة سعيدة وحظ سعيد" في مسرح وينتر جاردن.
اختارت مونيز ارتداء بدلة سوداء مع قميص أبيض بأزرار وأضافت بعض القلائد الفضية فوق بعضها البعض اما والدتها النجمة الشهيرة فقد اختارت اطلالة عبارة عن فستان أسود من جلد الغزال عانق جسمها بشكل لافت وأبرز نحافتها بشكل واضح. الجمهور علّق على الصور التي انتشرت للأم وابنتها ولم تكن كلها ايجابية اذ اعتبر كثر ان إيمي تعتمد اطلالات ذكورية وهناك شكوك حول ميولها الجنسية فيما دافع البعض الاخر عنها مشيرين الى ان الموضوع حرية شخصية ولا يحق لأحد الادلاء برأيه.
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