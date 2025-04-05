أكرم حسني مُشفق على أبطال مسلسله الكابتن لهذا السبب!

أبطال مسلسل "الكابتن" يكشفون صعوباته

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أبريل 2025 10:24 مساءً - تحدث أبطال مسلسل "الكابتن" والذي عُرض خلال المارثون الرمضاني 2025، وعلى رأسهم النجمعن الصعوبات التي واجهتهم خلال العمل.حل أبطال مسلسل "الكابتن" ضيوف الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "ON "؛ وخلال الحلقة كشف الأبطال عن أكثر الأمور صعوبة والتي واجهتهم، حيث قال النجم أكرم حسني: "أنا أكتر واحد مهمتى كانت سهلة في المسلسل، لأنى بشوف الأرواح وباقي الممثلين عندهم مشكلة في النظر للممثل إللي عامل نفسه روح".وأضافت الفنانة: "أن الأرواح مش لازم يلمسوا حاجة في المكان إللي هما فيه، فهما بيتكلموا وأحنا المفروض نركز مع أكرم ولا كأننا شايفينهم".ليتابع أكرم حسني حديثه: "فأنا كانت مهمتي سهلة وكنت بشفق على باقي الممثلين لأن ساعات بيكون فى رد فعل يخض، وأنا كان مسموحلي أبص على الأرواح، وأتعامل مع العفاريت وشايفهم، بعكس الفنانين الآخرين المفروض أنهم مش شايفينهم".

يمكنكم متابعة أكرم حسني يرد على الانتقادات الموجهه للكابتن.. ماذا قال؟

مسلسل "الكابتن"

مسلسل "الكابتن" عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 بطولة، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، خالد كمال، إسماعيل فرغلي، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكري.وقدمفي مسلسل الكابتن شخصية الطيار حسام عز الدين، الذي تسقط به الطائرة أثناء إحدى الرحلات، وبعدما يستيقظ حسام من غيبوبة طويلة، تحضر له أرواح مجموعة من الركاب الذين كانوا معه، ليطلبوا منه تنفيذ مهام عالقة من أجل إنقاذ أرواحهم العالقة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».