إلسا زغيب وإبنتها تلفتان الأنظار بعد قيامهما بهذا التريند اللطيف

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية إلسا زغيب مقطع فيديو لطيف جمعها بإبنتها تاليا عبر حسابها الخاص، ظهرتا و هما تقومان بـ تريند على أغنية، بطريقة خفيفة الظل، ما أعجب الجمهور الذي قام بالتعبير عن إعجابهم بالفيديو من خلال التعليقات الإيجابية.



و في وقت سابق، أعلنت الممثلة اللبنانية إلسا زغيب دخول ولديها عالم التمثيل ومشاركتها في بعض مشاهد فيلم "نهاد الشامي" الذي طرح في دور السينما اللبنانية. وشاركت الممثلة اللبنانية صورا من كواليس العمل مع ولديها خلال التصوير وكتبت : استمتع أطفالي بتمثيل مشهد في فيلم "نهاد الشامي" الذي يجسد حياتها ومعجزة القديس شربل. حظيا بفرصة التمثيل تحت إشراف المخرج سمير حبشي كما فعلت والدتهم في أول مسلسل لها. أنا ممتنة جدًا لذلك.

