شكرا لقرائتكم خبر عن 25 قرية تستضيف عرض "توتة توتة" بمشروع مسرح المواجهة والتجوال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خالد جلال: عرض "توتة توتة" مهم جدًا للأجيال الجديدة لمعرفة النماذج المشرفة لمصر هشام عطوة: مسرح المواجهة والتجوال ينشر الثقافة المسرحية في مختلف ربوع الجمهورية ويدعم المواهب الشابة

حقق العرض المسرحي "توتة توتة" نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال عرضه بمشروع "مسرح المواجهة والتجوال" خلال اليومين الماضيين في قريتي: (سنتماى، ودنديط) بميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتفاعل جمهور المدينتين مع العمل ولاقي إعجابهم.

عرض "توتة توتة" يعرض في 25 قرية من قري أربع محافظات بالوجه البحري وإقليم الدلتا، وهي (الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الغربية)، والعرض من إنتاج مسرح المواجهة والتجوال ويتناول قصص وسير التنويريين الذين كان لهم أثر كبير في العلم والثقافة والفنون من خلال مبادرة "ولد هنا".



جماهير العرض المسرحي توتة توتة من جميع الأعمال





مسرحية توتة توتة



مشروع مسرح المواجهة والتجوال في دلتا مصر



مشروع مسرح المواجهة والتجوال



نجاح جماهيري لعرض توتة توتة بمسرح المواجهة والتجوال



نجاح جماهيري لعرض توتة توتة بمسرح المواجهة والتجوال

وأكد المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية، وهذا العرض بالتحديد مهم جدا للأجيال الجديدة لمعرفة النماذج المشرفة الذين خرجوا في ظروف أصعب من ظروف الأجيال الحالية، ولكنهم تميزوا وأصبحوا نماذج مشرفة لنا كمصريين، مثل أحمد زويل، فاروق الباز، أحمد لطفي السيد، الإمام محمد عبده، نبوية موسي، سميرة موسي، مصطفي محمود، مصطفي مشرفة، و المشروع مستمر في تقديم عروضه المميزة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف المخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح: هذه المسرحية تهدف إلى المساهمة فى تعريف الأجيال الجديدة فى جميع محافظات مصر بالقامات والرموز المصرية فى مختلف المجالات، وإظهار القدوة والمثل العليا لهم، لأنهم أثروا الحياة الثقافية والاجتماعية في مصر، وساهموا في حدوث تغييرات حقيقية داخل المجتمع و هذا هو الهدف الرئيسي من تلك العروض التي تنشر الثقافة المسرحية في مختلف ربوع الجمهورية، وتدعم المواهب الشابة في مجال المسرح، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مشروع مسرح المواجهة والتجوال، تنظمه وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، و"حياة كريمة"، والعروض المسرحية التي يقدمها مسرح المواجهة والتجوال ينتجها قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال ، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة ، وتتعاون فيها وزارة الثقافة، مع وزارة الشباب والرياضة وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وزارة التعليم، والتعليم العالي، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والتحالف الوطني للعمل التنموي ، ومؤسسة حياه كريمة ، ووزارة التضامن.



مشروع مسرح المواجهة والتجوال في دلتا مصر



مشروع مسرح المواجهة والتجوال في دلتا مصر



نجاح جماهيري لعرض توته توته بمسرح المواجهة والتجوال



نجاح جماهيري لعرض توتة توتة بمسرح المواجهة والتجوال

مسرحية "توتة توتة" تأليف وأشعار طارق عمار، وإخراج سعيد منسى، واستعراضات محمد ميزو، ديكور أحمد جمال، وموسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، وماكياج محمد عادل ، ومساعدي الإخراج جهاد محمد، محمد عبد الله، ⁠يمنى عصام، ومخرج منفذ أحمد ماهر، والإنتاج للبيت الفني للمسرح، ومسرح فرقة المواجهة والتجوال، والذي يديره الفنان محمد الشرقاوي، ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة من الفنانين الشباب منهم : طارق عبدالعزيز، شنودة جمال ، محمد سلامة، أيمن بشاي، ضحى محمد ، منصور عبد القادر ، نادين محمد، اسراء حسن ، متاوس مرقس، حمزة عبد الله، أحمد كارم ، محمد عبد الله، عمرو سعيد، چنى خلف، محمد عربي.