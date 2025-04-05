طارق الشيخ يغني الوجع من جديد في اغنيته الجديدة "كله باع" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري الأغنية الشعبية طارق الشيخ أغنيته الجديدة بعنوان "كله باع"، وهي من كلمات سامح الكومي، ألحان خالد سلطان، توزيع نوار البحيري، وميكس وماستر محمد جودة، وتعكس كلمات الأغنية حالة خذلان ومرارة من علاقات لم تكن على قدر الثقة، إذ يقول في مطلعها: "الكل متفقين عليك، ناصبينلك ألف فخ.
.. صاحبك ده أولهم أذيك، لا وإنت فاكره أخ..."
الأغنية تُضاف إلى سلسلة أعماله الأخيرة، حيث طرح مؤخرًا أيضًا أغنية "الفترة اللي فاتت" من كلمات محمود سوستة، ألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري، وقد حملت هي الأخرى رسائل مباشرة عن الغدر والخذلان، بأسلوب صريح يعكس وجع التجربة.
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