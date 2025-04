من بينهم جينيفر لوبيز.. النجوم يدعمون جورج كلوني في مسرحيته الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 أبريل 2025 11:49 صباحاً - حرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على دعم النجم جورج كلوني في تجربته المسرحية الأولى له، حيث حضر افتتاح مسرحيته Good Night, and Good Luck أسماء لامعة في هوليوود من بينهم سيندي كروفورد، راندي جيربر، هيو جاكمان، أوما ثورمان، وجينيفر لوبيز التي حضرت رفقة ابنتها إيمي مونيز.

جينيفر لوبيز تخطف الأضواء بحضورها مع ابنتها

استحوذت جينيفر لوبيز على اهتمام إعلامي بالغ لحضورها العرض الأول لمسرحية جورج كلوني، خاصةً لظهورها مع ابنتها إيمي مونيز البالغة من العمر 17 عاماً، والتي تشاركها مع طليقها مارك أنتوني. وانضمت لهما شقيقة لوبيز؛ ليندا لوبيز، لحضور العرض المسرحي والحفل الذي أعقبه.

جورج كلوني في مسرحية Good Night, and Good Luck

يجسد جورج كلوني في العرض المسرحي Good Night, And Good Luck المقتبس من فيلم يحمل الاسم نفسه صدر عام 2005 والذي كتبه وأخرجه ومثل فيه سابقاً، دور مذيع قناة CBS الصحفي الشهير إدوارد مورو، حيث لعب ديفيد ستراثيرن في الفيلم الدور الرئيسي، بينما لعب كلوني دوراً مساعداً كرئيس قناة سي بي إس فريد فريندلي، بالإضافة إلى العمل خلف الكاميرا.

جورج كلوني وجينيفر لوبيز على صعيد العمل

بالإضافة لظهوره في برودواي، يعمل كلوني على فيلم جديد يشهد التعاون الأول بينه وبين المخرج نوح بومباتش الذي شارك في كتابة فيلم باربي. ويشارك جورج كلوني في الفيلم عدد كبير من النجوم وهم جاي كيلي، آدم ساندلر، لورا ديرن، بيلي كرودوب، رايلي كيو، جيم برودبنت، غريتا غيرفيغ، إميلي مورتمير، التي شاركت في كتابة السيناريو مع باومباك.

هذا وقد ظهر كلوني مؤخرًا على الشاشة الكبيرة في فيلم Wolfs عام 2024 مع براد بيت. أما كمخرج، فقد أصدر فيلمه The Boys in the Boat عام 2023، وهو مقتبس من كتاب غير روائي يحمل الاسم نفسه للمؤلف دانيال جيمس براون صدر عام 2013.

أما جينيفر لوبيز، فكان آخر أعمالها فيلم Kiss of the Spider-Woman من إنتاج زوجها السابق بن أفليك، والذي عُرض لأول مرة في مهرجان صندانس السينمائي في يناير الماضي. ومن المتوقع عرض الفيلم في الخريف.

ومن الجدير بالذكر أن جينيفر لوبيز وجورج كلوني كانا قد عملا معًا قبل 27 عامًا في فيلم الجريمة الكوميدي Out of Sight للمخرج ستيفن سودربيرغ عام 1998. جسدت لوبيز دور عمدة أمريكي يحقق ويتعقب شخصية سارق البنوك التي يؤديها كلوني في الفيلم.

