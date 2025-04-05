ورثة عبد الحليم حافظ يقاضون هذا الشخص

ميرنا وليد - بيروت - تقدم ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ ، بمحضر ، وذلك اليوم الجمعة، ضد صاحب إحدى الفيلات، بمنطقة المهندسين في مصر.



وفي تفاصيل ما قام به صاحب الفيلا هو أنه يدعي أنها ملك عبد الحليم حافظ من أجل الترويج للعقار لكسب الأموال جراء ذلك.

ياسر قنطوش، محامي الأسرة أورد في بيان منذ قليل، إنه حرر محضرًا اليوم في قسم العجوزة في مصر ضد صاحب الفيلا، بعد أن استخدم اسم الراحل في الترويج لأن هذه فيلته الخاصة كما أنه وضع صورًا ولافتة كبيرة أمام الفيلا، يعلن فيها أن الفيلا لعبد الحليم، دون الرجوع لورثة الراحل مما تسبب لهم في أضرار مادية.