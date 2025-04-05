بالصور – مساري وزوجته يرزقان بطفلهما الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رُزق النجم اللبناني العالمي مساري وزوجته سحر غولستاني بمولودهما الأول، الذي أطلقا عليه اسم “مالك”، في حدث عائلي مؤثر شاركاه مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشرت سحر صورًا برفقة مساري وطفلهما، وكتبت معلّقة: “أول عيد ميلاد لي كأم، وهو الأفضل على الإطلاق! أحبك يا مالك.”

الصور لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين عبّروا عن فرحتهم بالخبر، وانهالت عليهم التهاني والأمنيات بالسعادة والصحة للمولود الجديد.

يُذكر أن هذه هي التجربة الأولى في عالم الأمومة والأبوة للثنائي، حيث عبّرا عن سعادتهما الكبيرة بهذه المرحلة الجديدة من حياتهما.

أسرة التحرير تتقدّم بأحر التهاني لمساري وزوجته سحر، وتتمنى لطفلهما “مالك” حياة مليئة بالحب والصحة والدفء الأسري.