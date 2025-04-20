شكرا لقرائتكم خبر عن ‎160 عارضا يشاركون فى معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن عدد العارضين فى معرض زهور الربيع المقام فى نسخته الـ92 بالمتحف الزراعى تجاوز الـ160 عارضا، مؤكدا اهتمام الدولة بقطاع الزهور ونباتات الزينة، وذلك في إطار اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الزراعة بشكل عام.

وأضاف أن المعرض يضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من النباتات والزهور الشائعة منها والنادرة، وأيضًا نباتات الزينة والمشاتل ومستلزمات الانتاج الزراعى، إذ يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعى.

كما يضم مجموعة متنوعة من المنتجات المتعلقة بالنباتات والحدائق والديكور منها الزهور الطبيعية بمختلف أنواعها "الورود، الزهور الموسمية، زهور الزينة"، و نباتات الزينة الداخلية والخارجية، النباتات العطرية والطبية "مثل النعناع، الريحان، وإكليل الجبل"، و الصبار والنباتات العصارية، و الأشجار المثمرة وأشجار الظل.

وأضاف أن المعرض يضم مستلزمات الزراعة منها "البذور والشتلات لمختلف النباتات"، والأسمدة العضوية والمخصبات الطبيعية والكيميائية، والتربة الزراعية بأنواعها "بيتموس، كومبوست، رمل زراعي"، و أوانى الزراعة والفخار والبلاستيك وأحواض الزراعة الحديثة، و أنظمة الرى بالتنقيط والرش ومعدات الرى المتطورة.



وأوضح أن المعرض يضم أيضًا الديكور والتنسيق الحدائقى، والنوافير والشلالات الصناعية للحدائق، و تماثيل ومجسمات الزينة للحدائق والشرفات، و إضاءات للحدائق الخارجية والممرات، و قطع الأثاث الخارجي مثل الطاولات والمقاعد الخشبية والمعدنية، و المشاتل الجاهزة وأحواض الزرع المعلقة.

كما يضم منتجات العناية بالنباتات والحدائق، و مبيدات آفات زراعية طبيعية وكيميائية و أدوات الزراعة مثل المقصات والمجارف و مستلزمات حماية النباتات مثل الشباك والتغطية البلاستيكية.

وهناك قسم في المعرض يضم المنتجات البيئية والطبيعية، منها عسل النحل الطبيعي ومنتجات العسل، و الزيوت العطرية المستخلصة من النباتات، و نباتات الزينة المجففة للديكور الداخلى، وكذلك الحرف اليدوية والمشغولات الفنية و الفخارية والخزفية، و اللوحات الفنية المستوحاة من الطبيعة، و الديكورات المصنوعة من الخشب والخيزران، و كتب ومنشورات زراعية، وأخرى متخصصة عن الزراعة وتنسيق الحدائق، و كتيبات إرشادية حول زراعة النباتات المنزلية والعناية بها.