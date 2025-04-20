شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الأحد 20 أبريل 2025 بالبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 20 أبريل 2025 بالبنك المركزي المصري 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع.
وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع، وفى بنك مصر سجل سعر الدولار 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع.
وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
51.06 جنيه للشراء.
51.16 جنيه للبيع.
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