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وزارة الصحة تكشف عوامل تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

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وزارة الصحة تكشف عوامل تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأحد، 20 أبريل 2025 03:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والتى تشمل:

- العوامل الوراثية

- زيادة الوزن والسمنة

- عدم ممارسة النشاط البدني

-  يجب اتباع نظام غذائي يحتوي على القليل من الفاكهة والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات النباتية والكثير من الملح والدهون المشبعة والمتحولة والسكريات البسيطة المضافة

- التدخين بجميع أشكاله

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