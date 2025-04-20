شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عوامل تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأحد، 20 أبريل 2025 03:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والتى تشمل:
- العوامل الوراثية
- زيادة الوزن والسمنة
- عدم ممارسة النشاط البدني
- يجب اتباع نظام غذائي يحتوي على القليل من الفاكهة والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات النباتية والكثير من الملح والدهون المشبعة والمتحولة والسكريات البسيطة المضافة
- التدخين بجميع أشكاله
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