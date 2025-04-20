شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عوامل تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الأحد، 20 أبريل 2025 03:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والتى تشمل: - العوامل الوراثية - زيادة الوزن والسمنة - عدم ممارسة النشاط البدني - يجب اتباع نظام غذائي يحتوي على القليل من الفاكهة والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات النباتية والكثير من الملح والدهون المشبعة والمتحولة والسكريات البسيطة المضافة - التدخين بجميع أشكاله

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