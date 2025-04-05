إمينيم يصبح جدًّا وابنته تكرمه باختيار هذا الاسم لابنها (صور)

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ميرنا وليد - بيروت - أصبح النجم العالمي إمينيم جدًّا رسميًا بعد ان رحبت ابنته هايلي جايد سكوت البالغة من العمر 29 عامًا، وزوجها إيفان ماكلينتوك بمولودهما الأول، إليوت مارشال ماكلينتوك، وشاركا الخبر السعيد على صفحتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
نشرت سكوت أول صورة لطفلها، الذي كان يرتدي سترة زرقاء فاتحة وظهر الطفل الصغير أمام لافتة كُتب عليها "إليوت مارشال ماكلينتوك 14 اذار/مارس 2025"، كاشفةً أنها أطلقت على طفلها الصغير اسم والدها الأوسط، واسمه الحقيقي مارشال ماذرز وكتبت سكوت في تعليقها: "موعد ولادة سعيد .. 3 أسابيع يا صغيري على الأرض ".
كانت هذه تفاصيل خبر إمينيم يصبح جدًّا وابنته تكرمه باختيار هذا الاسم لابنها (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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