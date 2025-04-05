رد الشامي على متابع يشعل السوشيال ميديا.. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان السوري عبد الرحمن فواز المعروف بـ الشامي جدلاً على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد رده الصادم على أحد المتابعين عبر حسابه الخاص.



وفي التفاصيل، سأل متابع الشامي عن سبب الهجوم المستمر عليه، ليرد بمقطع فيديو: "ياكلوا خراطيش من عند محل شاورما بركي بيروّقوا أعصابهم.. يمكن بتقطّع!"

وعاد الشامي ونشر فيديو توضيحي، أكد فيه أن ما قاله هو زلة لسان، وقال: "فلّتت شخصيتي على الستوري، بعتذر وهلق منرجع نعيد الأسئلة بطريقة صح".

بسياق منفصل، وبعد إنتشار أخبار عن وجود علاقة حب بين الشامي ويوتيوبر عراقية تحمل إسم قمر الطائي، خبر الأخيرة عن صمتها ونفت الأمر نفياً باتاً.

وخلال حلولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية، أكدت قمر أن العلاقة التي تجمعها بالشامي هي صداقة لا أكثر، وقالت: "نحن أصدقاء مقربين ولكن لا تجمعنا علاقة حب".

وعن طريقة تعارفهما، روت قمر الطائي أنها كانت ذات مرة ببث مباشر مع متابعيها، وكان الشامي ببث مباشر مع الجمهور، وبدأ الجمهور يطلب منهما أن يتشاركا اللايفات، فتواصلا وأصبحا لاحقاً صديقين مقربين.