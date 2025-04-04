منتجات ميغان ماركل تنفد خلال ساعة.. وتساؤلات حول الأسعار والاستراتيجية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاجأت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، بنفاد منتجات علامتها التجارية الجديدة (As Ever) خلال أقل من ساعة من إطلاقها، ما أثار موجة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومنتقدين.

وأعلنت ماركل عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” أن جميع المنتجات في المتجر الإلكتروني قد نُفدت، وكتبت: “قد تكون الرفوف فارغة، لكن قلبي ممتلئ!”، وذلك في تعليق على صورة لها التُقطت في حديقة قصرها في مونتيسيتو، بعدسة آدم أمينجوال لصالح NYT Cooking.

وأضافت: “لقد بعنا كل الكمية في أقل من ساعة، ولا يمكنني أن أشكركم بما فيه الكفاية… على الاحتفال والشراء والمشاركة والإيمان. إنها مجرد البداية فقط.”

ورغم النجاح السريع، أبدى كثيرون دهشتهم من أسعار المنتجات المرتفعة، إذ علّق أحد المستخدمين عبر منصة “X” قائلاً: “لقد دفعت 14 دولاراً في مقابل علبة مربى تكلف من 3 إلى 4 دولارات في أي متجر بقالة محلي.”

كما انتشرت تكهنات بأن الكمية التي طُرحت كانت محدودة مسبقاً في إطار استراتيجية تسويقية تهدف لإحداث ضجة. وكتب أحد المستخدمين: “لم تبع إطلاقاً… كانت لديها كمية محدودة في البداية… استراتيجية تسويقية قديمة جداً.” وأضاف آخر: “هذا لا يعني شيئاً، إنه مجرد تسويق للندرة. من السهل بيعها عندما لا يكون لديك الكثير منها في المخزون.”

في المقابل، عبّر العديد من المتابعين عن حماسهم لعودة التشكيلة قيد التوفر، مؤكدين أنهم بانتظار إعادة التخزين.

إطلاق ماركل لعلامتها التجارية (As Ever) يعكس اهتمامها بعالم أسلوب الحياة الفاخر، ويبدو أنها على وشك كتابة فصل جديد في مسيرتها بعيداً عن الحياة الملكية التقليدية.