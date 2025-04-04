في عز الظهر يُعيد إيمان العاصي إلى السينما وهكذا تظهر

إيمان العاصي تعمل مع المافيا

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فيلم "فارس" آخر تواجد سينمائي

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أبريل 2025 10:19 صباحاً - تسجل الفنانة إيمان العاصي عودتها إلى السينما من خلال فيلم "" الذي تقدم فيه دور البطولة أمام الفنان الفنان العالمي المصريوالمقرر طرحه في دور العرض المصرية والعربية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعدما غابت عن السينما 3 سنوات وتحديداً منذ مشاركتها في فيلم "" مععام 2022.وتجسد إيمان العاصي خلال أحداث فيلم "" دور جديد ومختلف عليها تماماً، وذلك من خلال شخصية "ساندرا" التي تعمل مع المافيا وتتنكر في أكثر من شكل لتتناسب مع طبيعة العمليات التي تقوم بها، وتظهر بثلاث جنسيات ولهجات مختلفة ما بين اللبنانية والسورية والمصرية حتى تستطيع التعامل مع الجهات المختلفة.يمكنكِ قراءة.. أبرز 10 أفلام منتظرة في دور السينما خلال عام 2025فيلم "" تجربة سينمائية تمزج بين الأكشن والتشويق مع عمق درامي يسلط الضوء على الهوية والانتماء. ويأتي من بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.فيلم "" يتناول الفيلم أزمة الهوية من خلال قصة شاب مصري يجسد دوره مينا مسعود، يتم تجنيده من قبل عصابة دولية لتنفيذ عمليات غير قانونية. ومع تصاعد الأحداث خلال إحدى العمليات التي تجري على الأراضي المصرية يجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.وكان آخر تواجد سينمائي للفنانةخلال فيلم "" الذي تم عرضه في عام 2022، وشارك إيمان في بطولته إلى جانب أحمد زاهر، حسين فهمى، أحمد صفوت، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، رنا رئيس، وضيف الشرف صلاح عبد الله، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.إقرئي أيضاً.. حصاد 2024.. نجوم سجلوا أسماءهم في قائمة البطولة المطلقةيذكر أن إيمان العاصي غابت عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2025، للعام الثاني على التوالي بعدما كان آخر ظهور لها خلال مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه في رمضان 2023، فيما خاضت أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية عبر مسلسل "برغم القانون" الذي عُرض في سبتمبر الماضي وحقق نجاحاً كبيراً.

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