في عز الظهر يُعيد إيمان العاصي إلى السينما وهكذا تظهر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أبريل 2025 10:19 صباحاً - تسجل الفنانة إيمان العاصي عودتها إلى السينما من خلال فيلم "في عز الظهر" الذي تقدم فيه دور البطولة أمام الفنان الفنان العالمي المصري مينا مسعود والمقرر طرحه في دور العرض المصرية والعربية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعدما غابت عن السينما 3 سنوات وتحديداً منذ مشاركتها في فيلم "فارس" مع أحمد زاهر عام 2022.
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فيلم "فى عز الظهر" تجربة سينمائية تمزج بين الأكشن والتشويق مع عمق درامي يسلط الضوء على الهوية والانتماء. ويأتي من بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.
فيلم "في عز الظهر" يتناول الفيلم أزمة الهوية من خلال قصة شاب مصري يجسد دوره مينا مسعود، يتم تجنيده من قبل عصابة دولية لتنفيذ عمليات غير قانونية. ومع تصاعد الأحداث خلال إحدى العمليات التي تجري على الأراضي المصرية يجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.
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يذكر أن إيمان العاصي غابت عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2025، للعام الثاني على التوالي بعدما كان آخر ظهور لها خلال مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه في رمضان 2023، فيما خاضت أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية عبر مسلسل "برغم القانون" الذي عُرض في سبتمبر الماضي وحقق نجاحاً كبيراً.
إيمان العاصي تعمل مع المافياوتجسد إيمان العاصي خلال أحداث فيلم "في عز الظهر" دور جديد ومختلف عليها تماماً، وذلك من خلال شخصية "ساندرا" التي تعمل مع المافيا وتتنكر في أكثر من شكل لتتناسب مع طبيعة العمليات التي تقوم بها، وتظهر بثلاث جنسيات ولهجات مختلفة ما بين اللبنانية والسورية والمصرية حتى تستطيع التعامل مع الجهات المختلفة.
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يمكنكِ قراءة.. أبرز 10 أفلام منتظرة في دور السينما خلال عام 2025
فيلم "فى عز الظهر" تجربة سينمائية تمزج بين الأكشن والتشويق مع عمق درامي يسلط الضوء على الهوية والانتماء. ويأتي من بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.
فيلم "في عز الظهر" يتناول الفيلم أزمة الهوية من خلال قصة شاب مصري يجسد دوره مينا مسعود، يتم تجنيده من قبل عصابة دولية لتنفيذ عمليات غير قانونية. ومع تصاعد الأحداث خلال إحدى العمليات التي تجري على الأراضي المصرية يجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.
فيلم "فارس" آخر تواجد سينمائيوكان آخر تواجد سينمائي للفنانة إيمان العاصي خلال فيلم "فارس" الذي تم عرضه في عام 2022، وشارك إيمان في بطولته إلى جانب أحمد زاهر، حسين فهمى، أحمد صفوت، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، رنا رئيس، وضيف الشرف صلاح عبد الله، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
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يذكر أن إيمان العاصي غابت عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2025، للعام الثاني على التوالي بعدما كان آخر ظهور لها خلال مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه في رمضان 2023، فيما خاضت أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية عبر مسلسل "برغم القانون" الذي عُرض في سبتمبر الماضي وحقق نجاحاً كبيراً.
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