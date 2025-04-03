شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر فيلم "المشروع x" بطولة كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج السيناريست أحمد حسنى لفيلم "المشروع x" بطولة النجم كريم عبد العزيز، حيث نشر صورة بوستر العمل، وعلق قائلا: أول فيلم عربي يُعرض بتقنية IMAX، يوسف الجمال عالم المصريات وفريقه في رحلة موت من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح…علشان يثبت نظرية غريبة !! إيه هو سر بناء الهرم الاكبر؟ هل كان مقبرة؟ .

فيلم "المشروع x" من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام حيث يتم تصويره فى أكثر من دول ما بين مصر وتركيا واسبانيا وايطاليا إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية نظرا لطبيعة أحداثه التي تعتمد على التنقل بين مختلف الدول، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال شهر مايو المقبل للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى 2025.



فيلم "المشروع x" من تأليف بيتر ميمي وأحمد حسنى، وإخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وضيفا الشرف، النجمة هنا الزاهد، والنجم ماجد الكدواني، ويجسد كريم عبد العزيز خلال الأحداث ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار بمختلف الدول الأوروبية، ويواجه العديد من التحديات خلال رحلته لمطاردة هذه العصابة.



الفيلم يسجل تعاوناً جديداً بين الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، بعدما استطاعا تحقيق النجاح معاً في الدراما والسينما، حيث قدما معاً فيلم "بيت الروبي" الذي عرض في موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وفي الدراما تعاونا في 3 مسلسلات هي: مسلسل "الاختيار" الجزء الأول والثاني، و"الحشاشين" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024.