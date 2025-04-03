الطفل “يوسف” يشكر فريق “لام شمسية”: “أحبكم من قلبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الطفل علي البيلي، الذي خطف الأنظار بدوره المؤثر في مسلسل “لام شمسية”، عن امتنانه العميق لفريق عمل المسلسل، بعد موجة الإشادات التي تلقاها من الجمهور والنقاد على أدائه المميز لشخصية “يوسف”.

ونشر البيلي، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، مقطع فيديو قصير ضمّ لقطات من كواليس العمل، وعلّق عليه برسالة عاطفية كتب فيها:

“عائلة لام شمسية، التي كانت وراء كل شيء. أحبكم، شكرًا على كل شيء وعلى الوقت الرائع الذي قضيناه معًا، كان ممتع جدًا لأن كل واحد فيكم بذل مجهود كي يسعدني.”

إشادات وجائزة جماهيرية

نال علي البيلي تقديرًا واسعًا من المتابعين الذين أثنوا على حضوره الطبيعي وقدرته على تجسيد مشاعر الطفل الضحية ببراعة لافتة. وقد ساهم دوره في تعزيز نجاح المسلسل، الذي حصد جائزة النقاد للدراما العربية كأفضل مسلسل في موسم رمضان 2025، بعد تصويت جماهيري حاسم، متفوقًا على أكثر من 15 عملاً دراميًا تنافس خلال الشهر الكريم.

قصة مسلسل “لام شمسية”

ينتمي لام شمسية إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ذات البعد الإنساني، وتدور أحداثه حول معلمة في مدرسة تواجه قضايا اعتداء وتنمر يتعرض لها عدد من الطلاب. تسعى البطلة بكل ما أوتيت من قوة للدفاع عنهم، ما يعرّضها لمشاكل تهدد حياتها وحياة أسرتها.

المسلسل من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران. تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويتكون من 15 حلقة.

وقدّم العمل رسالة قوية حول أهمية حماية الأطفال والدفاع عن حقوقهم، ما جعله يحظى بتفاعل واسع، واهتمام خاص من الجمهور والنقاد على حد سواء.