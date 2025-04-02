ضجّة كبيرة بعد طرد الممثّلة إيبوكي بوسات من مسلسل “المنظّمة”… إقرأ التفاصيل

في خطوة شكّلت سابقة خطيرة في عالم الدّراما التّركيّة، تمّ طرد الممثّلة ايبوكي بوسات من مسلسل “المنظّمة” بسبب دعمها الإضرابات الّتي دعت إليها المعارضة في تركيا بعد اعتقال رئيس بلديّة إسطنبول إمام أوغلو.

إلّا أنّ هذه الخطوة لم تمرّ مرور الكرام، إذ ضجّت مواقع التّواصل الاجتماعيّ بخبر انسحاب أيبوكي بوسات من مسلسل “المنظّمة” بموسمه الجديد، بطلب من قناة TRT1 بسبب دعمها الإضرابات.

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هذا التّطوّر دفع برئيس زعيم المعارضة في تركيا أوزغور أوزيل للتّحدّث في الموضوع موجّهًا رسالة دعم قويّة لها وقال: “إيبوكي أينما كانت ستمثّل سنجعلها تحطّم رقمًا قياسيًّا في المشاهدات، أينما كانت سوف تمثّل سندعمها، هولاء لا يخجلون لدرجة أنهم قاموا بقطع رزق إنسان”. (http://www.instagram.com/p/DH8ta7FMQUH/)