اعتماد تخرج من المشهد.. وإلهام شاهين: وداعًا للصخب والجبروت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ودّعت النجمة إلهام شاهين شخصية “اعتماد الهواري” التي قدّمتها خلال الموسم الرمضاني 2025 في مسلسل “سيد الناس”، وذلك عبر منشور شاركته على حسابها الرسمي في إنستغرام، أرفقته بمشهد جمعها بالفنان أحمد رزق، وعبّرت من خلاله عن تأثرها بتوديع الشخصية.

وكتبت إلهام في تعليقها: “آخر مشاهد لاعتماد الهواري.. هتوحشني جداً. شخصية جديدة عليّ تمامًا، مليئة بالعنفوان والصخب، لكن في الآخر هي بداخلها إنسانة غلبانة، دمرها زوج لم يحبها يوماً، فاقدة للحب، وفاقد الشيء لا يعطيه.”

وتابعت: “بس والله بكل جبروت اعتماد، هي طيبة، وفي الآخر هتحب الجارحي أكيد لأنه بجد يتحب. الجارحي نموذج إنساني رائع للجدعنة والشهامة والرجولة، وأهم شيء بيحب إخواته حقيقي وبيعرف قيمة الترابط الأسري والعمل لتحسين حياتنا. برافو عمرو سعد، برافو محمد سامي.”

تألق إلهام شاهين في “سيد الناس”

قدّمت إلهام شاهين أداءً لافتًا في المسلسل، مجسدة شخصية “اعتماد الهواري”، زوجة الفنان خالد الصاوي (والد الجارحي)، والتي دخلت في صراعات كبيرة مع شخصية الجارحي أبو العباس، التي يؤديها عمرو سعد، بعد وفاة زوجها، في إطار درامي مليء بالتوتر والمفاجآت.

عن مسلسل “سيد الناس”

يُعرض مسلسل “سيد الناس” ضمن مسلسلات رمضان 2025، وتدور أحداثه حول شخصية “الجارحي أبو العباس”، شاب من منطقة السبتية في القاهرة يُعرف بـ”سيد الناس”، يتعرض للظلم ويُسجن ظلمًا، ثم يخرج من السجن باحثًا عن الانتقام وكشف أسرار ماضي والده، في رحلة صعبة مليئة بالصراعات والمعارك النفسية والاجتماعية.

المسلسل من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، أسما سليمان، إنجي كيوان، إسماعيل فرغلي، دعاء حكم، مؤمن نور وآخرين.

العمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج صادق الصباح.