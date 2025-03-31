هل تم تغيير نهاية مسلسل وتقابل حبيب بناءً على طلب الجمهور؟ مؤلف العمل يجيب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 10:24 صباحاً - بعد تصدر مسلسل "وتقابل حبيب" ترند مواقع التواصل الأجتماعي بسبب نهايته السعيدة والتي جاءت متماشية مع رغبات الجمهور؛ أوضح الكاتب والمؤلف عمرو محمود ياسين حقيقة تغييره لنهاية العمل من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".

عمرو محمود ياسين يحسم أمر نهاية "وتقابل حبيب"

حسم مؤلف مسلسل "وتقابل حبيب" الكاتب عمرو محمود ياسين أمر تغيير نهاية العمل بناءًا على رغبات الجمهور، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على "فيسبوك"؛ قال فيه : "طب علشان بس نحسم الامور قسما بالله قسما بالله قسما بالله ان انا ما غيرتش نهايه مسلسل وتقابل حبيب".

وأكمل : "وان من اول لحظه والسطر الاساسي لهذه القصه ان ليل وفارس يتجوزوا في النهايه؛ لا انا رضخت لضغط جماهيري ولا انا غيرت حاجه في النقطه دي عشان بس ايه عمال اشوف كلام يقول لك ان احنا غيرنا لا يا باشا ما غيرناش وانا الحمد لله عمري ما بعمل الا اللي انا مقتنع بيه".



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نهاية مسلسل "وتقابل حبيب"

وجاءت نهاية مسلسل "وتقابل حبيب" متماشية مع رغبات الجمهور؛ وذلك بعد قتل "يوسف – خالد سليم" لـ "رقية العسكري -نيكول سابا" وبعدها ينتحر؛ وانتهت الأحداث بجمع شمل العائلة من جديد؛ وزواج ليل وفارس حيث جاء المشهد داخل الفيلا، حيث تحتفل ليل بعيد ميلادها وهى حامل من فارس، وبحضور جميع أفراد العائلة وخاصة إجلال التي ظهرت منكسرة بشكل كبيرة وتجلس على كرسى متحرك، وفى نفس الوقت تواجدت "فرح - بسنت شوقي" بصحبة زوجها "عبد الله" والذي يجسد دوره محمد فراج والذي شارك كضيف شرف.

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مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

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