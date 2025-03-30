هذه هدية جيف بيزوس إلى خطيبته لورين سانشيز قبل الزفاف

ميرنا وليد - بيروت - مراسم زفاف الملياردير جيف بيزوس وخطيبته لورين سانشيز سوف تقام في البندقية بين 24 و26 يونيو المقبل في البندقية.
يبلغ عدد المدعوين 200 شخص. وقد حجز منظمو الزفاف غرفًا في فنادق فاخرة في البندقية وسوف يستعين بيزوس بيخته الفاخر "كورو" البلغة قيمته 500 مليون دولار لنقل المدعوين المشاهير، عرف منهم أوبرا وينفري وبيل غيتس وكيم كارداشيان.
وتبين أن العريس سيُقدم الى زوجته المستقبلية رحلة فضائية قبل الزفاف على مركبة ا"نيو شيبرد" مدتها 11 دقيقة مع طاقم نسائي بالكامل، من ضمنهم نجمة البوب كاتي بيري.
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