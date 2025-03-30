بإجماع آراء النقاد.. على البيلي أفضل طفل في دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مارس 2025 01:20 صباحاً - شهد الموسم الرمضاني لعام 2025 حضوراً قوياً ولافتاً لعدد من الأطفال في المسلسلات المتنافسة، وكان لكلٍ منهم دور قوي ومؤثر في أحداث العمل، لكن الطفل علي البيلي في مسلسل "لام شمسية" كان صاحب حضور قوي ولافت بين جميع الأطفال المشاركين في عمره.

جرأة علي البيلي في لام شمسية

استطاعأن يتصدر الترند؛ بأدائه الراقي المتزن، وكأنه نجم خاض العديد من التجارب الفنية ليؤدي هذا الدور الحساس، وبجانب ذلك حصل على إشادات واسعة من الفنانين والنقاد على مدار الأيام الماضية.

أكد الناقد محمد الشبة أنه فوجئ بعلي البيلي، وقال إنه صاحب أداء عبقري لا يُقارن بغيره، وذلك لأنه استطاع، حتى خلال لحظات الصمت، أن يعبّر عن مشاعره بنظرات العين فقط، أو ببكاء يحمل في طياته الكثير من المعاني التي لم يستطع أن يعبّر عنها بكلام، مشيراً إلى أن التعبير عن المشاعر بهذه الطريقة في قضية حساسة جداً ليس أمراً سهلاً.

ووصف الشبة علي البيلي بأنه طفل قوي وشجاع؛ وذلك لأنه استطاع أن يجسد دوراً مختلفاً يناقش واحدة من القضايا المسكوت عنها في مجتمع مليء بالتنمر والتعليق السلبي على كل ما هو مختلف.

إشادات بأداء علي البيلي

أشادت الناقدة ماجدة موريس أيضاً، وقالت: "على الرغم من كونه طفلاً مشاركاً في العمل، لكنه قائد ورائد بين أقرانه المشاركين في المسلسل، ووصفته بأنه رأس الحربة فيوالمحرك الأساسي للأحداث.

وعبّرت ماجدة عن سعادتها بأداء وموهبة الطفل علي البيلي، خاصةً أنه كان خالياً من الخوف والتردد الذي يظهر على بعض الأطفال في عمره أثناء الوقوف أمام الكاميرا، وأبدت إعجابها بتصرفه الهادئ في جميع مشاهد العمل، ولفتت الانتباه إلى أن تصرفات علي البيلي في العديد من المشاهد تدل على أنه طفل واعٍ ومدرك لأهمية الدور الذي يقدمه في توعية المجتمع، وتحمل مسؤولية أن يجسد المشاعر التي يعيشها الأطفال في هذه التجربة.

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رأي الناقدة الفنية ماجدة موريس لم يختلف كثيراً عن رأي باقي النقاد، فأكدت أن هذا الموسم الرمضاني شهد ميلاد موهبة فنية ذات طابع خاص؛ وهو علي البيلي، وأبدت إعجابها بأدائه وبرؤية المخرج كريم الشناوي الذي اختاره لهذا الدور، وطالبت بالاهتمام بهذه الموهبة ورعايتها، وتتوقع له مزيداً من النجاح في السنوات القادمة.

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قصة وصناع العمل

يُذكر أن "" هو مسلسل اجتماعي تشويقي، يتناول قضية التحرش بالأطفال، ويشارك في بطولته أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران. العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويتكون من 15 حلقة.

وتدور أحداث العمل حول معلمة في إحدى المدارس تكتشف تعرض عدد من الأطفال للتحرش والتنمر داخل المدرسة، وتبذل قصارى جهدها من أجل مساندتهم والدفاع عنهم، فيظهر لها العديد من المشاكل التي تهدد حياتها وحياة أسرتها.

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