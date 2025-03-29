شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 29.. ابن عم شهد يخبر والدها بخطئها مع حازم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الـ 29 من مسلسل وتقابل حبيب، الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025، العديد من التطورات المثيرة والمشوقة، حيث كشف موسى ابن عم شهد (منة عرفة) لوالدها منصور (حمدى هيكل) أنه شاهد شهد مع حازم أبو العزم (محمود ياسين جونيور) وضحك عليها بعدما وعدها بالزواج، ويؤكد على أنه صورهما فيديو وأن الوقت جاء للحصول على حق شهد وحق منصور الذى ضيعه طوال فترة خدمته لهذه العائلة.

يشعل موسى النيران في تفكير عمه بما حدث لابنته شهد وأن عليه التدخل والحصول على حقها من عائلة أبو العزم، ليدخل مباشر ويعنف ابنته شهد التي تخبره بأن حازم ضحك عليها انه يحبها ويريد الزواج منها وكان يضغط عليها طوال الوقت بالخروج معه، وأن ما حدث كان غصب عنها وأنها خافت من الإفصاح بما حدث ليصفعها والدة لأنى يري أن هذا حدث برضاها.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 29

وخلال الحلقة 29 اجتمعت رقية العسكري (نيكول سابا) وإجلال (أنوشكا)، حيث ألمحت الأولى أن فارس (كريم فهمي) يستعد لمناسبة عائلة الحسيني مجدداً، لترد إجلال بأن المقصودة هي فرح (بسنت شوقي) إلا أن رقية تكشف أن فارس على علاقة بـ ليل (ياسمين عبد العزيز) وليست فرح، وتتفق إجلال مع الأمر بأنها تلاحظ اهتمام من فارس تجاه ليل.

تؤكد رقية أنها هي ويسف يعرفان بعلاقة فارس مع ليل ولكنها انتظرا حتى يقررا كيف سيتصرفان في الأمر، وسط دهشة من إجلال التي لم تكن تتوقع ذلك، لتكشف رقية أن الأنسب لهذه العائلة أن يتزوج فارس من أختها كاريمان (إنجي كيوان) لأنها تحبه، وأن الحل هو الإيقاع بين فارس وليل من خلال أختها فرح التي تحب فارس ولا تعرف ما بينه وبين أختها ليل.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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