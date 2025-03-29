شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 29.. رقية تكشف لـ إجلال علاقة فارس وليل والان مع تفاصيل الخبر

استكملت الحلقة الـ29 من مسلسل وتقابل حبيب، ضمن موسم رمضان 2025، بلقاء جمع بين رقية العسكري (نيكول سابا) وإجلال (أنوشكا)، حيث ألمحت الأولى أن فارس (كريم فهمي) يستعد لمناسبة عائلة الحسيني مجدداً، لترد إجلال بأن المقصودة هي فرح (بسنت شوقي) إلا أن رقية تكشف أن فارس على علاقة بـ ليل (ياسمين عبد العزيز) وليست فرح، وتتفق إجلال مع الأمر بأنها تلاحظ اهتمام من فارس تجاه ليل.

تؤكد رقية أنها هي وسيف يعرفان بعلاقة فارس مع ليل، ولكنهما انتظرا حتى يقررا كيف سيتصرفان في الأمر، وسط دهشة من إجلال التي لم تكن تتوقع ذلك، لتكشف رقية أن الأنسب لهذه العائلة أن يتزوج فارس من أختها كاريمان (إنجي كيوان) لأنها تحبه، وأن الحل هو الإيقاع بين فارس وليل من خلال أختها فرح التي تحب فارس ولا تعرف ما بينه وبين أختها ليل.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 29

بدأت الحلقة الـ29 من مسلسل وتقابل حبيب، مواجهة حازم (محمود ياسين جونيور)، مع شقيقه فارس حول ما شاهده وهو يتحدث مع ليل ويقبل يدها، أمام استراحة الفيلا ابتي تعيش فيها ليل، ليجيب فارس بكل صراحة أنه سيتزوج ليل قريبا وسط دهشة من حازم الذى يتسائل عن كيفية حدوث ذلك ومتى؟، ويحكي فارس إلى حازم تفاصيل علاقته بـ ليل.

ويؤكد أن هذا الموضوع لن يعرفه أحد سواه في الوقت الحالي، ويسأل حازم عن شرعية زواج فارس من ليل طليقة شقيقه، ليؤكد فارس أن الشرع يسمح بذلك طالما السيدة تطلقت ومرت شهور العدة، ومن هنا بدأت علاقة ليل وفارس تنكشف لمعظم من حولهم بعدما علم بها يوسف (خالد سليم) ورقية (نيكول سابا) ومن المتوقع أن تنكشف العلاقة أمام الجميع في هذه الحلقة.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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