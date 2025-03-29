“لام شمسية” يقلب الموازين: نجاح لافت وإشادات واسعة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمكن مسلسل “لام شمسية” منذ انطلاقه في النصف الثاني من موسم رمضان الحالي، من جذب الأنظار بقوة، محققًا نجاحًا لافتًا على الساحة الدرامية.

وتفاعل عدد كبير من نجوم الفن إضافة الى الجمهور مع القضايا التي يناقشها المسلسل، ليصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعالج قضية حساسة بأسلوب جريء وعميق، وحظي بإشادات واسعة من النجوم والنقاد الذين أثنوا على الأداء المتميز والرسالة الهامة التي يقدمها.

كان الفنان تامر حسني من أبرز الداعمين للمسلسل، حيث عبر عن إعجابه العميق بأداء أحمد السعدني في المسلسل، وكتب على حسابه في “إنستغرام” قائلاً: “أعظم ما مثلت يا أحمد يا حبيبي.. ربنا يكرمكم على تنوير الناس.. مليون مبروك”.

وأثنى تامر أيضًا على المؤلفين مريم نعوم وراجية حسن والمخرج كريم الشناوي، مشيرًا الى أن العمل يسلط الضوء على قضية هامة بطريقة مؤثرة، وأضاف أن كل فريق العمل، من أمينة خليل الى الطفل علي البيلي، قد أبدعوا في أدائهم.

كما عبّر السيناريست تامر حبيب عن تأثره العميق بمشهد أحمد السعدني في الحلقة 11، حيث انهار بعد اكتشاف تعرض ابنه للتحرش.

وقال حبيب: “من إمبارح وأنا منهار من العياط وموجوع جداً.. كان نفسي طارق يبقى جنبي علشان أواسيه”.

وأشاد بحرفية السعدني في الأداء، مؤكدًا أنه ليس مجرد ممثل موهوب بل صاحب أسلوب فني أصيل. كما أثنى حبيب على أداء محمد شاهين، واصفًا دوره في المسلسل بالتحدي الفني الكبير.

النجمة منى زكي أبدت دعمها للمسلسل، حيث أعادت نشر فيديو من كواليس تصوير أحد المشاهد للطفل علي البيلي، معبرة عن تقديرها للأداء المتميز.

كما أشادت الفنانة أسماء جلال بالعمل عبر حسابها على “إنستغرام”، مشيرة الى أنها كانت متأكدة من نجاح المسلسل منذ البداية، وكتبت “مبروك يا حلوين”.

وشارك المخرج كريم الشناوي كواليس تصوير المسلسل، وأوضح أن حماية الأطفال المشاركين كانت من أولوياته، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامتهم النفسية والجسدية.

كما أشار الى التعاون مع سارة عزيز، مديرة مؤسسة “سيف إيجبت”، لضمان بيئة آمنة للأطفال خلال التصوير.

“لام شمسية” يناقش قضية التحرش والتنمر في المدارس من خلال معلمة تكتشف تعرض عدد من الأطفال لمواقف مأساوية، وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها في حياتها الشخصية، تقرر الوقوف الى جانبهم والدفاع عنهم.

المسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويشارك فيه عدد من النجوم، مثل أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، وغيرهم.