ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية نور علي الجمهور مقطع فيديو من كواليس مسلسل "البطل"، ظهرت فيه برفقة عدد من أبطال العمل وهم يرقصون على أنغام أغنية "دم دم" للفنان المصري محمود العسيلي.

وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو، حيث أن العمل غلب عليه طابع الحزن والمشاكل، بينما يبدو أن الأبطال يستمتعون بوقتهم بشكل كبير في الكوابيس.

يذكر أن العمل من بطولة الممثلين بسام كوسا، محمود نصر، نور علي، خالد شباط، هيما إسماعيل، نانسي خوري وغيرهم، كتابة رامي كوسا وإخراج الليث حجو.

كانت هذه تفاصيل خبر بالرغم من الحزن الذي يخيم على أحداث مسلسل "البطل".. هذه أجواء الكواليس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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