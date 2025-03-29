شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة 28.. أحمد العوضى يتراجع عن قتل شقيقه بعد رؤية يده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل فهد البطل الحلقة 28 العديد من الأحداث التشويقية، حيث بدأت الحلقة مثلما انتهت سابقتها بذهاب فهد (أحمد العوضي)، إلى منزل عمرو (أحمد ماجد)، ليقتله كما اتفق مع توفيق التمساح (محمود البزاوي)ن ولكنه يصدم عندما يرى علامة على يده، كان قد علم بها فهد شقيقه عمر الرضيع وقت هروبه بشقيقته من الصعيد.

ليصدم فهد من ذلك، وتضعف من عزيمته، لينشب خناقة وضرب بالأيدي بينه وبين شقيقه، ليقوم بعدها بإفقدانه الوعي، ثم يتأكد مجددا من العلامة التي أنشأها بالنار عليه في صغره، ويتركه ويبعد المسدس عن يده، ويذهب، وسط ذهوله وصدمته الشديدة بذلك.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل فهد البطل

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل فهد البطل

تدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، كارولين عزمي، لوسي، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، عايدة فهمي، عزت زين، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

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