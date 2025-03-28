شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مسلسل لام شمسية ينتهون من التصوير اليوم بحضور أبطاله تزامنا مع عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى صناع مسلسل لام شمسية مساء اليوم من تصوير المشاهد الأخيرة من العمل بحضور كافة الأبطال، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقات النهائية للعمل.

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا فى إطار اجتماعى توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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